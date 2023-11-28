خلاف على المنقولات يتسبب في إصابة الزوج بكسور وعلاج شهرين.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

"انتهى زواجنا قبل أن يبدأ بعد عقد القران، وإصرار حماتي على تغير قائمة المنقولات التي سبق أن سجلتها بمبلغ 600 ألف جنيه، لتأتي لمنزل عائلتي وتصرح لوالدتي بأن ابنة شقيقتها قائمة منقولاتها سجلت بمليون جنيه، وعندما رفض أنهال أشقاء زوجتي على بالضرب وتسببوا لى بجروح وكسور استلزمت علاج دام شهرين".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته .

وتابع الزوج: "تحايلت زوجتي وعائلتها للحصول على حقوق غير مستحقة، وأقدموا على الغش والتزوير لتغير قائمة المنقولات، ليستغلوا عقد القران وعدم رغبتي في تطليق نجلتهم ومحاولتي حل الخلافات حتي يتم الزفاف في موعده، ليقوموا بإبتزازي، وملاحقتي ببلاغات وقضايا، بعد أن فعلت كل ما أستطيعه وقدمت تنازلات من أجل الحفاظ على علي زوجتي، ولكنها للأسف قررت التخلص مني".

وقال: "لم أتخيل أن تقوم زوجتي بملاحقتي بقضايا حبس وبلاغات بعد قصة الحب التي جمعتنا، لأعيش مأساة وأتعرض للسخرية بسبب تصرفاتها، بعد أن استغلت حب لها وباعتني من أجل المال ومحاولة لي ذراعي بدعوي التبديد".

وأضاف: "زوجتي طالبت بمعاقبتي رغم أنني لم أقصر في حقها، ورغم أن الإساءة من جانبها قررت ملاحقتي للحصول على الطلاق، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".