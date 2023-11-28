خطة لرفع كفاءة وتطوير شبكات الصرف والبنية التحتية بحى الزهور ببورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

قرر اللواء عادل الغضبان تنفيذ خطة تطوير شاملة للمرة الأولى من نوعها في البنية التحتية بحي الزهور، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية بنشر معداتها وأدواتها والعمل وفق خطة زمنية محددة لإنجاز أعمال التطوير التي تمثل نقلة حضارية لحي الزهور.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إحداث نقلة حضارية في المدن المصرية، من خلال إقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين، وتماشيا مع خطة الدولة المصرية التى شملت بورسعيد قاطرة للتنمية وإحدى المدن النموذجية، ومن ثم كان ملف تطوير الأحياء السكنية الأكثر كثافة من أهم اولويات المرحلة الراهنة.

قطار التطوير يصل شباب المدينة

ووصل قطار التطوير لمنطقة شباب المدينة بحي الزهور حيث تم تطوير ورفع كفاءة المنطقة، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور، وشمل التطوير وضع الأسفلت ورصف الطرق الداخلية وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، و رصف الشوارع الداخلية بمنطقة شباب المدينة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء.

وتابع محافظ بورسعيد الاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا، مشيرا أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا ، فضلا عن إزالة كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري،بمنطقة شباب المدينة بنطاق حي الزهور، و منع تواجد الاشغالات والمخالفات مرة أخرى، نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري وما يتم انجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد

منطقة قبضايا بحي الزهور

شهدت منطقة قبضايا بحي الزهور للمرة الأولى من نوعها خطة تطوير شاملة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المنطقة، حيث شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة، رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وطلاء واجهات العمارات السكنية بلون موحد،، وتطوير شبكات الصرف الصحي وزيادة معدلات الإضاءة ووضع الانترلوك و شبكات تصريف الأمطار وصيانة أعمدة الاضاءة ، كما ضمت أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع و الإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية.

منطقة على بن أبى طالب بالزهور

وانطلاقا من قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالمناطق السكنية القديمة، خاصة تلك الموجودة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للأهالي بهذه المناطق، تشهد منطقة على بن أبي طالب خطة تطوير البنية التحتية وجاري استمرار العمل في انشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة علي بن أبي طالب وكذلك ربط المنازل علي الشبكة الجديدة وذلك لانهاء مشاكل الصرف الصحي بهذة المنطقة، و في إطار أعمال تطوير المنطقة بالكامل، ومن المقرر أن يتم تطوير مناطق( خالد بن الوليد - عمر بن الخطاب -عثمان بن عفان) تباعا. للمرة الاولى من نوعها .

ومن جهة أخرى أكد المحافظ أن أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى بمنطقة علي بن ابي طالب بلغت التكلفة التقديرية للمشروع 40 مليون جنيه، و من المتوقع إنهاء الاعمال قريبا

تطوير شارع23 يوليو

تطوير محور 23 يوليو، وبدأت أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع 23 يوليو بداية من حدود منفذ الجميل القديم بجوار نادي العاملين بالمحافظة، وصولا إلى استاذ النادي المصري بطول 2 كيلو 600 متر.

وأشار محافظ بورسعيد أن المرحلة الأولى من أعمال تطوير شارع 23 يوليو، تأتي بطول كيلو 300 متر، وصولا إلى شارع عبد الهادي الحديدي، حيث شملت الأعمال توسعة وتجميل الطريق، وإقامة بلدورات وأعمال إنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة و كابلات وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة، فضلا عن اعادة صياغة وتحديد الجزيرة في منتصف الطريق بالكامل بما يتناسب مع التوسعات المرورية المتوقعة، مع إقامة عدد 3 حارات مرورية يمينا ويسارا، وذلك بالتوازي مع طول الطريق بالكامل، وتتم الٱعمال تحت اشراف منطقة تعمير بورسعيد.

شارع السيد سرحان بحى الزهور

أعمال التطوير و رفع كفاءة ورصف الطريق وزيادة معدلات المسطحات الخضراء بامتداد الطرق ،هدفت لتحقيق الإنسابية في حركة السيارات والمواطنين، من خلال توسعة الطريق وإعادة رصفه وزيادة معدلات الإضاءة، وإنشاء بالوعات للأمطار وإعادة تخطيط الشارع، وتأتي أعمال التطوير في إطار الخطة الشاملة لتطوير شوارع وميادين حى الزهور تماشياً مع كافة أحياء المحافظة..

وفى ذات السياق أكد الغضبان أن حى الزهور يشهد الآن خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، على غرار كافة أحياء بورسعيد، حيث تحقق بورسعيد حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات.