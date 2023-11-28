"حياة كريمة" تنظم ندوة تثقيفية فى كلية دار العلوم بجامعة الفيوم

شهد الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم، والمشرف على كلية دار العلوم، الندوة التثقيفية "حياة كريمة" التى أقيمت بإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر خلالها الدكتور أحمد جمال موسى نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالفيوم، بحضور الدكتور محسن محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح عبد المعز العشيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حامد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الكلية.

أكد الدكتور عرفة صبرى أن الندوات التى تنظمها مبادرة حياة كريمة تهدف فى المقام الأول لتعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب من أبناء الوطن، وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعى فى الارتقاء بمجتمعنا المحلى وتقديم الدعم لاستكمال العمل مع القطاع التنفيذى الحكومى، مؤكدًا فى نفس السياق على أهمية ممارسة كافة الطلاب لحقوقهم الدستورية فى الاستحقاق الانتخابى الحالي.

من جانبه أشاد الدكتور محسن محمد أحمد بالجهود التى تبذلها مؤسسة حياة كريمة للمساعدة فى الارتقاء بجودة الحياة لدى المواطنين، من خلال التركيز على القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وتوفير نوعية الخدمات التى تستهدف المواطنين بشكل مباشر من القضاء على المرض والجهل وخدمات الطرق وتوفير المياة النقية والصرف الصحي.

وأشار الدكتور أحمد جمال موسى لتعريف العمل التطوعى بأنه تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير فى المجتمع عمومًا ولأفراده خصوصًا، وقد أطلق عليه مسمى عمل تطوعى لأن الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله، لافتا إلى تطور فكرة حياة كريمة من مبادرة لمجموعة من الشباب المتحمس تم تبنيها من قبل مؤسسة الرئاسة حتى صارت مؤسسة ضخمة تقدم خدمات بمليارات الجنيهات فى كافة أرجاء الجمهورية.

وعدد الخدمات والمشروعات التى قدمتها مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والتى شملت رصف الطرق وتوفير المياة النقية وخدمات الصرف الصحى وإنشاء مجمعات متكاملة للخدمات الحكومية والأرتقاء بجودة التعليم وتوفير فرص عمل ومشروعات للأسر الأكثر أحتياجًا مشيرا إلى أن المؤسسة تعتزم البدء قريبا فى المرحلة الثانية لها.