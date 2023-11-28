حملة لإزالة 32 حالة تعد على المجارى المائية بنطاق حى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية، حملة مكبرة بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات علي المجاري المائية.

وبناء على تعليمات السيد موسي رئيس حي العامرية أول وبحضور دعاء مصطفي قطب سكرتير عام الحي وقوات الأمن وجميع الإدارات المعنية تم تنفيذ حملة إزالة أسفرت عن إزالة 32 حالة تعديات علي المجرى المائي عبارة عن مواسير ومصارف علي ممرات الترع العمومية بقرية حارس 2 لـ10 قرارات إزالة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأكد الحى استمرار الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.