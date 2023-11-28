اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:59 م
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توافد كبير على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالمنوفية.. صور

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:05 م
توافد كبير على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالمنوفية.. صور مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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توافد منذ قليل عدد كبير من المواطنين على الاستاد الرياضى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، لحضور مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى ينظمه حزب مستقبل وطن، بحضور نواب حزب مستقبل وطن عن محافظة المنوفية، والنائب سيد نصر أمين شئون العمال والفلاحين، النائب فخرى طايل أمين شئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل الوطن، ياسر ريان، تامر عبد الحميد، النائب أحمد الخشن أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنوفية، النائب أحمد أبو زيد أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية.

 

وأكد إبراهيم موسى أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن المؤتمر سوف يبدأ فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمشاركة أعضاء الحزب والمواطنين بجميع أنحاء محافظة المنوفية، وعدد من المشاهير.

 

التوافد على المؤتمر
التوافد على المؤتمر

الحضور فى المؤتمر
الحضور فى المؤتمر

المؤتمر
المؤتمر

حضور كبير فى المؤتمر
حضور كبير فى المؤتمر

مؤتمر حزب مستقبل وطن بالمنوفية
مؤتمر حزب مستقبل وطن بالمنوفية

مؤتمر دعم السيسي فى الانتخابات
مؤتمر دعم السيسي فى الانتخابات

 







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