توافد كبير على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالمنوفية.. صور

توافد منذ قليل عدد كبير من المواطنين على الاستاد الرياضى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، لحضور مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى ينظمه حزب مستقبل وطن، بحضور نواب حزب مستقبل وطن عن محافظة المنوفية، والنائب سيد نصر أمين شئون العمال والفلاحين، النائب فخرى طايل أمين شئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل الوطن، ياسر ريان، تامر عبد الحميد، النائب أحمد الخشن أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنوفية، النائب أحمد أبو زيد أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية.

وأكد إبراهيم موسى أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن المؤتمر سوف يبدأ فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمشاركة أعضاء الحزب والمواطنين بجميع أنحاء محافظة المنوفية، وعدد من المشاهير.