تنفيذ 6768 مشروعا جديدا للإسكان بالبحيرة بتكلفة 78 مليار و 600 مليون جنيه

البحيرة ناصر جودة

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من جهودها للانتهاء من كافة مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك فى مواعيدها المقررة.

ويضم قطاع الإسكان فى البحيرة تنفيذ 9306 مشروعا جديدا خلال السنوات الماضية بتكلفة 141 مليار و300 مليون جنية جنيه.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها فى قطاع الإسكان بلغ 6768 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليارا و600 مليون جنيه، وجار العمل بـ 2538 مشروعا بتكلفة بلغت 62 مليارا و700 مليون جنيه.

وأضافت أن وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم إقامتها مؤخرا بالبحيرة بلغت 5174 وحدة سكنية بتكلفة 893 مليون جنيه.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى بالبحيرة امتدت إلى الكثير من المراكز والمناطق المختلفة خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية التى عانت كثيرا خلال العقود الماضية من عدم توفر مشروعات الإسكان الاجتماعى.