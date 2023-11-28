تموين الغربية تضبط كميات دقيق وسولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم ، ومواد بترولية قبل تهريبها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية، وتشديد الرقابة على دعم الدقيق المدعم والاسواق العامة، ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري.

وتم ضبط 8 طن بعدد 160 شكارة دقيق مدعم بسيارة قبل بيعهم فى السوق السوداء، و ضبط مخابز قامت بالتصرف فى 350 شكيارة دقيق مدعم.

كما تم ضبط عدد من البطاقات تموينية مجمعة بالمخابز بغرض تجميع الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوداء، وضبط 2 طن دقيق بلدى مجمع فى بعض المخابز قبل بيعه فى السوق السوداء.

كما نجحت الحملات فى ضبط سلع تموينية مجمعة بقيمة 10 آلاف جنيه قبل بيعهم فى السوق السوداء، وضبط 1750 لتر سولار تم تجميعهم بقصد بيعهم بالسوق السوداء داخل إحدي محطات تموين السيارات. وضبط 2460 لتر سولار، قام صاحب المحطة بالتصرف فيها بغرض الكسب غير المشروع.

ونجحت الحملات في تحرير 53 محضر إثبات حالة ضد المخابز التى تلاعبت بوزن الرغيف من الشريحة( الاولى والثانية والثالثة ) ومواصفات الرغيف المدعم وغير ملتزمة بالتعليمات وغلق فى مواعيد العمل الرسمية وعدم وجود ميزان. وضبط 4500 رغيف مدعم قبل بيغه فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش، لبيعه فى السوق السوداء، وتحرير 65 محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.