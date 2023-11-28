اليوم السابع
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تكريم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:59 م
تكريم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا تكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نظم قطاع الإعلام والعلاقات إحتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا، وتم تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم ، وبعض الفنانين والإعلاميين ، ونُقل خلالها تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء فى سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.
 
كان لتلك الإحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد إمتداد لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين على إهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن وإستقرار الوطن.
 
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تكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً 






تكريم أبناء الشهداء

أبناء الشهداء

وزارة التربية والتعليم

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شهداء الشرطة

إحتفالية لتكريم أبناء الشهداء



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