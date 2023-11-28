تساقط كثيف للثلوج يقطع الكهرباء والمياه عن بلغاريا

صوفيا (أ ش أ)

أدى تساقط الثلوج فى معظم المدن البلغارية لليوم الثالث على التوالى، بكثافة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، إلى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من 1000 مدينة وبلدة وقرية، كما أُغلقت الطرق الرئيسية والسكك الحديدية، ولا تزال فرق الطوارئ تكافح لمعالجة جميع الأضرار الناجمة.



ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن العديد من الخبراء قولهم إن بلغاريا عانت من المزيد من الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج خلال العام الجاري نتيجة لتغير المناخ، حيث غمرت الأمطار الغزيرة الساحل الجنوبي لبلغاريا على البحر الأسود وأودت بحياة أربعة أشخاص في وقت سابق من سبتمبر الماضي.



وأدى تساقط الثلوج الكثيف الذي بدأ في 25 نوفمبر الجاري إلى مقتل شخصين وإصابة 36 آخرين، بجانب سقوط العديد من الأشجار، بعضها على السيارات وكابلات الكهرباء والمباني.



وتعرض أكثر من نصف العاصمة صوفيا لانقطاع التيار الكهربائي لساعات، وفي بعض المناطق لأكثر من 24 ساعة. وفي بعض هذه المناطق، كان المواطنون يعانون من عدم توافر المياه المنزلية بسبب انقطاع الكهرباء في محطات الضخ.

