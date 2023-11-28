تراجع مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "البنوك" بنسبة 2.8%

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها البنوك بنسبة 2.8%، أعقبه قطاعا السياحة والترفيه، والموارد الأساسية بنسبة 2.6%، يليهما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2%، وهبط قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالى، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%.

وهبط قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالي، ونزل قطاعات الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.3%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.3%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.45% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.46%، والعرب على 8.09%، واستحوذت المؤسسات على 26.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 56.9 مليون جنيه، 100.6 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.8 مليون جنيه، 137.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 25121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 10695 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5864 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1513 نقطة.