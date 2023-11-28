تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل سائق توك بعد خطفه لسرقته بشبرا الخيمة للأربعاء

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد إبراهيم عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا، وهيثم جمال الدين، ووكيل النيابة أحمد الصادق، تأجيل محاكمة الـ7 متهمين بقتل عامل نظافة مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة مركبة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوا واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقى مصرعه، لجلسة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5084 /2023 جنح ثان شبرا الخيمة أنه قام المتهمون "إبرهيم ع إ"، و"محمد ع أ"، و"إسلام ر ح"، و"أحمد س ع"، و"محمد ى م" و"نادر س ع"، و"سامح ا م" (هارب)، بالمشاركة فى خطف وتعذيب وقتل المجنى عليه، قتلوا عمدًا المجنى عليه "محمد نصر عبد الحافظ خفاجي" مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنقاذ مشروعهم الإجرامى المتفق عليه، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدى والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجنابة بجنايتى الخطف بالإكراه والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية المعاقب عليهما بالمواد 280، 382، 390 الفقرة الأولى من قانون العقوبات إذ أنه فى ذات الزمان والمكان توجه المتهمون لمحل المجنى عليه فخطفوه بالإكراه وقيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب بهما، فأحدثوا به الإصابات على النحو السالف سرده بعاليه والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقد حازوا وأحرزا بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - مطوتين - وكاتر وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص - أشياء صلبة ومياه ساخنة - على النحو المبين بالأوراق.