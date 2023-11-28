بدء مؤتمر حزب مصر الحديثة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

انطلق منذ قليل المؤتمر الذي ينظمه حزب مصر الحديثة بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور اللواء أسامة بدير أمين عام حزب مصر الحديثة بالقاهرة، واللواء خالد شرشر امين الحزب بالغربية، والدكتور أحمد طه الأمين المساعد للحزب بالغربية، والنائبة هيام الطباخ عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والنائبة آية فوزي فتي عضو مجلس النواب، والدكتور طاهر نصر المحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والنائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا غزة. ثم عرض فيديو مسجل عن إنجازات الرئيس السيسي التي تحققت في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، منها القضاء على العشوائيات، وإنشاء المدن الجديدة، وشبكات الطرق الجديدة والكباري، والنهضة في قطاع الزراعة والصحة والصناعة، والتعليم والجمهورية الجديدة والمبادرات الرئاسية حياة كريمة والقضاء على فيروس سي.