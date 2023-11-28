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بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:11 ص
بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين بايدن
أحمد علوى

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيقه.
 
وكتب بايدن في منشور على منصة "إكس": "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ولضمان تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بقدر متساو من الحرية والكرامة، لن نتوانى عن العمل لتحقيق هذا الهدف".
في سياق متصل، أفاد مصدر في الرئاسة الفلسطينية، بأنه من المرتقب أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رام الله الخميس المقبل، ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الوضع في غزة.

 







بايدن

حل الدولتين

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى



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