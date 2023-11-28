اليوم.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس السيسي بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها بداية ديسمبر المقبل.

يقام المؤتمر داخل سرادق ضخم بساحة الصالة المغطاه بمدينة الغردقة، ومن المتوقع أن يتجاوز الحضور الآلآف من مواطنى مدن البحر الأحمر، وكذلك العاملين بالمدن المختلفة منها.

يذكر أن كان نظم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر مؤتمر جماهيرى حاشد منذ عدة أيام مضت بمدينة الغردقة حضرة الآلاف من المواطنين من مدن المحافظة، وتحدث خلاله ممثلو الأزهر والكنيسة والأوقاف وعدد من مشاهير الغردقة وقبائلها واعلنوا تأييدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات.