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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يمنع وصول شاحنة وقود إلى شمال غزة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:46 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يمنع وصول شاحنة وقود إلى شمال غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الهلال الأحمر الفلسطينى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، منعت إدخال شاحنة وقود كان من المفترض أن تعبر قبل قليل إلى شمال قطاع غزة .

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر، أنه سيدخل شاحنة وقود، بالإضافة إلى 31 شاحنة مساعدات إنسانية تحتوى مواد غذائية وماء و مواد إغاثية إلى مدينة غزة والشمال، وذلك من خلال الحاجز الذي يفصل شمال القطاع عن الجنوب.

وأوضح في بيان، اليوم الثلاثاء، أن شاحنة الوقود ستعزز من عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر العاملة في شمال القطاع وعددها 7 حيث كانت مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاذ الوقود.







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