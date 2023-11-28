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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:10 م
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المشدد 5 سنوات لسباك لاتهامه بالإتجار فى مخدر الحشيش بكرداسة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:09 م
المشدد 5 سنوات لسباك لاتهامه بالإتجار فى مخدر الحشيش بكرداسة حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة سباك بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بكرداسة. 
 
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ع . ش" سباك 32 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة ، بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 2118 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة. 
 
بدأت الواقعة  عقب ضبط المتهم محرزاً مواد مخدرة" الحشيش" كما عثر معه علي هاتف محمول ومبلغ من المال. 
 
وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة. 
 
 
 
 






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