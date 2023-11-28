المشدد 3 سنوات لمتهمين بالإتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ن.ر.ح" عامل و"م.ر.ن" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش وإحراز سلاح أبيض بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهمين يقومان بترويج بضاعتهما على عملائهما من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليهما وبحوزتهما 56 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع وسلاحين أبيضين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.