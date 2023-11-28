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المستشار محمود فوزى: هناك خط فاصل بين الرئيس والمرشح عبد الفتاح السيسى

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:05 م
المستشار محمود فوزى: هناك خط فاصل بين الرئيس والمرشح عبد الفتاح السيسى المستشار محمود فوزي
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، إنه ليست للمرة الأولى أن يكون هناك رئيس في المنصب يقود انتخابات لمدة رئاسية جديدة، مردفا: "رسمنا خطا واضحا وقلنا أن هناك خطا فاصلا بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح عبد الفتاح السيسي". 
 
وتابع خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مفيش حد في الحملة من الموظفين العموميين وكلنا من خارج الجهاز الإداري للدولة"، مؤكدا امتناع الحملة عن التعليق في كل أنشطة الرئيس المتصلة بالحكومة أو السياسة الخارجية أو أجهزة الدولة في نشاطها الدقيق. 
 
وشدد على حرص الحملة أن تكون بعيدة عن أجهزة الدولة، ويرى أن هناك تغطية وتعامل متكافئ ما بين مرشحهم وباقي المرشحين، موضحا أن مؤتمرات الحملة شعبية ومن القيادات المحلية والقيادات الطبيعية، وواضعين خط فاصل، وهذا هو الدستور والقانون وحريصون على تطبيقه.






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