اليوم السابع
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المستشار محمود فوزى للمصريين: "انزلوا لصناديق الاقتراع وانتصروا لوطنكم".. صور

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 08:29 م
المستشار محمود فوزى للمصريين: "انزلوا لصناديق الاقتراع وانتصروا لوطنكم".. صور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
محمد الجالى - هند مختار - تصوير كريم عبد العزيز

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وجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين قبل أيام من انطلاق تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية، قائلا: "انزلوا لصناديق الاقتراع وانتصروا لوطنكم وعبروا عن أحلامكم".
 
وتابع أن رؤية مرشحهم فيما يتعلق بالمحور المجتمعى يتضمن مزيدا من التمكين للمرأة المصرية.
 
وتابع فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فهناك توطين الصناعة ومواجهة التضخم وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتركيز على مشروعات الطاقة والنقل.
 
وأوضح إنه مع قرب تصويت المصريين فى الخارج بداية من يوم الجمعة المقبل، أتوجه بالشكر للهيئة العامة للاستعلامات على جهدها والهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر الحملة ، أن الحملة عقدت 110 لقاءات بإجمالى 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية وتم مقابلة 315 جهة، وعقد 40 لقاء مع المصريين بالخارج من 60 دولة.
 
وأوضح ، إنه تم تم إقامة 15 ألف مشروع فى مصر خلال التسع سنوات الماضية.
 
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المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى يستعرض نتائج الحملة
المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى يستعرض نتائج الحملة

المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى يكشف فى أحدث مؤتمرات الحملة
المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى يكشف فى أحدث مؤتمرات الحملة

المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى
المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى

المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية
المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تكشف رؤية مرشحها بالمحور المجتمعى
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تكشف رؤية مرشحها بالمحور المجتمعى

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفى الثالث
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفى الثالث

مؤتمر حملة السيسي
مؤتمر حملة السيسي

 







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