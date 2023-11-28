الكشف والعلاج بالمجان لـ1741 مريضا فى قرى "حياة كريمة" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافله طبية بقرية طيبة، بوحدة طيبة لطب الأسرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية والتي تبعد 18 كم عن أقرب مستشفي مركزى "مستشفى العامرية العام".

وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت 10 تخصصات "باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء- تنظيم اسره - رمد - انف واذن - جلدية" وشارك فيها 64 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1741 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 6 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 126 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 71 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 5 أشعة سينية علاوة على فحص 98 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 706 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.