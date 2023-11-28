الكشف على 1213 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بحى المستقبل فى العبور

القليوبية - إبراهيم سالم

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى حي المستقبل التابع للعبور يومي الإثنين والثلاثاء 27 ، 28 / 11 / 2023م، وتم الكشف خلالها علي 1213 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، ومحافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتابعت المديرية أنه تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - رمد - جلدية - تنظيم أسرة)، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكولسترول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

كما تضمنت وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.