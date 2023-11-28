القاهرة الإخبارية: شاحنات المساعدات تفرغ حمولاتها بالجانب الفلسطينى من رفح

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن شاحنات المساعدات تفرغ حمولاتها بالجانب الفلسطيني من رفح.

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها أمس الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الخامس، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.