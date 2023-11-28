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القاهرة الإخبارية: الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم لا يزالون بسجن عوفر

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:45 ص
القاهرة الإخبارية: الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم لا يزالون بسجن عوفر عوفر
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم لا يزالون بسجن عوفر.

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 







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