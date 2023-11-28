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الصمت الانتخابى ومحظورات اختراق توقف الدعاية لمرشحى الرئاسة.. انفوجراف

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 10:41 م
الصمت الانتخابى ومحظورات اختراق توقف الدعاية لمرشحى الرئاسة.. انفوجراف الصمت الانتخابى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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حدد القانون معني الصمت الانتخابي بانتخابات الرئاسة، والمحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها.
 
وينشر اليوم السابع في الانفوجراف التالي 8 نقاط حددها القانون حول محاذير الصمت الانتخابي، وهي :
 
1- فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.
 
2- يمنع خلال هذه الفترة على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.
 
3- يمنع  على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
 
4- لابد أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
5- تقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.
 
6-  الحديث خلال الاعلام عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.
 
7-الهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.
 
 
8- القانون أكد أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالمخالفين للمرسوم. 
 
 

 

الصمت
الصمت الانتخابى
الصمت الانتخابى
الصمت الانتخابى

 







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