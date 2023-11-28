السجن 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته بالجيزة بسبب خلافات أسرية

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، عامل بالسجن لمدة 7 سنوات لاتهامه بقتل زوجته، على إثر مشادة كلامية حدثت بينهم تطورت بأن كال لها عدة ضربات أودت بحياتها بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وجاء أمر الإحالة فى القضية رقم 2201 لسنة 2023 جنح مركز إمبابة، والمقيدة برقم 3163 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامه ع . ي. م متهم محبوس 25 عاما يعمل عامل بكافيتريا مقيم بقرية ابو غالب منشأة القناطر بمحافزة الجيزة.

لأنه في يوم 17/2/2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا زوجته المجني عليها د. م، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت، قام على أثرها بالتعدي عليها ضربا بيده بأن كال لها عدة ضربات استقرت بوجهها ورأسها، التشريحية التي أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلها.