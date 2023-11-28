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الرئيس السيسى لوزير العدل: نهدف تسهيل تعاملات المواطن اليومية مع منظومة القضاء

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:55 م
الرئيس السيسى لوزير العدل: نهدف تسهيل تعاملات المواطن اليومية مع منظومة القضاء خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.
 
ووجه الرئيس السيسى، باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة، بما يضمن تحسنًا نوعيًا ملموسًا في منظومة التقاضي المصرية، كما أثنى على جهود إصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل تعاملات المواطن اليومية مع المنظومة القضائية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.






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