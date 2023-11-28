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الرئيس الأمريكى: لن نتوقف عن العمل حتى إعادة المحتجزين فى غزة إلى وطنهم

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:22 م
الرئيس الأمريكى: لن نتوقف عن العمل حتى إعادة المحتجزين فى غزة إلى وطنهم الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة إلى وطنهم، وفق ما كتب على موقع "إكس".

وفي تغريدة سابقة، أكد الرئيس الأمريكي، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيقه.

وكتب بايدن في منشور على منصة "إكس": "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ولضمان تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بقدر متساو من الحرية والكرامة، لن نتوانى عن العمل لتحقيق هذا الهدف".

 







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