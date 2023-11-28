الجسم يعوض البلازما بعد التبرع خلال 48 ساعة.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت إدارة مشروع تحقيق الإكتفاء الذاتى من مشتقات الدم، أن هناك برنامج منظم للتبرع الدائم بالبلازما، وتابعت ادارة المشروع: يعوض الجسم البلازما خلال 24 الي 48 ساعة بعد التبرع وبالتالي يمكن التبرع بأمان أسبوعياً .

وتابعت: بتبرعك بالبلازما هتستفيد وهتساعد في توفير العلاج لمرضي كتير بمصر، مشيرة إلي أنه يمكن التواصل عبر الخط الساخن لمعرفة كافة التفاصيل عن عمليات التبرع .

ودعت إدارة مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما للانضمام إلى برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما، وقالت "بتبرعك تستفيد وهتساعد في توفير دواء لمريض".

وتابعت: "لو عايز تعرف معلومات أكثر عن مزايا المتبرع المنتظم، كلمنا على 15442 أو أرسل لنا رسالة برقمك وسنتواصل معك في أقرب وقت".

وقالت إنه تم تشغيل مراكز التبرع بالبلازما فى 6 أكتوبر، المعادي، حلوان، كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس ومواعيد العمل من السبت إلي الخميس: من 2 ظهراً الي 10 مساءً، من الأحد الي الأربعاء: من 10 صباحاً الي 11 مساءً.