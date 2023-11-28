اليوم السابع
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الجسم يعوض البلازما بعد التبرع خلال 48 ساعة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:35 ص
الجسم يعوض البلازما بعد التبرع خلال 48 ساعة.. اعرف التفاصيل مشروع تحقيق الإكتفاء الذاتى من مشتقات الدم
كتب وليد عبد السلام

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قالت إدارة مشروع تحقيق الإكتفاء الذاتى من مشتقات الدم، أن هناك برنامج منظم للتبرع الدائم بالبلازما، وتابعت ادارة المشروع: يعوض الجسم البلازما خلال 24 الي 48 ساعة بعد التبرع وبالتالي يمكن التبرع بأمان أسبوعياً .
 
وتابعت: بتبرعك بالبلازما هتستفيد وهتساعد في توفير العلاج لمرضي كتير بمصر، مشيرة إلي أنه يمكن التواصل عبر الخط الساخن لمعرفة كافة التفاصيل عن عمليات التبرع .
 
ودعت إدارة مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما للانضمام إلى برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما، وقالت "بتبرعك تستفيد وهتساعد في توفير دواء لمريض".
 
وتابعت: "لو عايز تعرف معلومات أكثر عن مزايا المتبرع المنتظم، كلمنا على 15442 أو أرسل لنا رسالة برقمك وسنتواصل معك في أقرب وقت".
 
وقالت إنه تم تشغيل مراكز التبرع بالبلازما فى 6 أكتوبر، المعادي، حلوان، كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس ومواعيد العمل من السبت إلي  الخميس: من 2 ظهراً الي 10 مساءً، من الأحد الي الأربعاء: من 10 صباحاً الي 11 مساءً.
 
 
 






التبرع بالبلازما

مراكز التبرع بالبلازما

شروط التبرع بالبلازما

التبرع الدائم بالبلازما



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