الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام شركات الطيران بدفع رسوم خدمات مطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر الجارى قرار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنىً رقم 1056 لسنة 2023والذى ألزم شركات الطيران المختلفة بدفع رسوم الخدمات التى يقدمها مطار القاهرة إلىً شركات الطيران المختلفة في الشهر التالى للحصول علي الخدمة.

كما نص القرار فى حالة تأخير شركات الطيران عن السداد فى الموعد أن تقوم بدفع فوائد التأخير، كما نص القرار على إلتزام مقدم الخدمة بتوريد حصيلة الرسم وفوائده بعد خصم مستحقاته وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الطيران المدنى على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدني .

كما نص القرار أن يخضع من يخالف هذا القرار للعقوبات الإدارية والجنائية التى نص عليها قانون قانون الطيران المدنى الصادر عام 1981 وتعديلاته وتشريعاته المختلفة .