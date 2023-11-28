التخطيط القومى يشارك بمؤتمر "الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية"

العربي: الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى يشكلان ركيزتان أساسيتان فى تحقيق التنمية المستدامة

تحت رعاية وزاراتى الإنتاج الحربى والبيئة، ورئاسة شرفية لكلٍ من د أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، ود عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالى الأسبق، نظمت جمعية المنتدى الاستراتيجى وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية المؤتمر الدولى السابع بعنوان: "الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى ومسار التنمية المستدامة" تحت شعار "سياسات مصرية.. مسارات مستقبلية" والذى يأتى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى قمة المناخCop28.

وفى هذا الإطار أوضحد أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه أ.د هالة أبوعلى نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا أن المؤتمر يعد منصة لشرح وإيضاح المبادئ الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى، والسياسات اللازمة لتحفيز وإسراع ذلك التحول، وطرح الممارسات السليمة لمساعدة الكيانات الناشئة والقائمة بالاقتصاد المصرى على تبنى استراتيجيات ذلك التحول.

كما شملت كلمة الدكتور أشرف العربى تأكيدًا على أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر الذى يأتى انطلاقًا من كونه يحفز على الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى فى مصر والوطن العربى، وذلك بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وتنشيط البحث العلمى والتطور التقنى اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث أن الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى يشكلان ركيزتان أساسيتان فى تحقيق التنمية المستدامة، ويمثلان اتجاهين عالميين لا غنى عنهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى عام 2015.

يأتى هذا فيما أكد رئيس معهد التخطيط القومى على أن مصر تسير بخطى واعدة نحو تحقيق اقتصاد أخضر ومستدام، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج، منها: استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتى تتضمن محورًا خاصًا بالاقتصاد الأخضر، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيًا المحدث، والذى يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 45% بحلول عام 2030، علاوة على إصدار قانون بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، والذى يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.