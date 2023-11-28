التحقيقات: المتهمان بسرقة سائق في قنا أوهموه ببيع سيارة له

كتب سليم على

كشفت جهات التحقيق في قنا، عن أن المتهمان بسرقة سائق في مركز نقادة بمحافظة قنا، اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في مجال النصب على المواطنين وسرقتهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمان قاما بانشاء إعلان على إحدى صفحات وسائل التواصل الإجتماعى يتضمن عرض بيع سيارة بسعر أقل من ثمنها، وتواصل المجنى عليه سائق مع أحدهما هاتفيا، والذى وجهه لآخر بدائرة المركز ولدى تقابله معه فوجئ بقيامه بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالهرب.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.