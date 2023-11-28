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الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لبرودة الأجواء ليلا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:55 م
الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لبرودة الأجواء ليلا حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأضافت هيئة الأرصاد: تبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، مناشدة المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا وخاصة عند الخروج.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 
: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 






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