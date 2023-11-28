افتتاح معرض شتاء دافئ لتوفير ملابس مجانية للطلاب ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض حياة كريمة (شتاء دافئ)، خلال مبادرة التى أطلقتها إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية بإدارة فوه التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعرض يحتوى على ملابس مجانية، توزع على الطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية، عبارة عن (جاكيت، شنطة، كوتشى، سويت شيرت، بلوفرات، وزى مدرسى للطلاب وأسرهم بالمجان للأسر الأشد احتياجا).

جاء ذلك بحضور كل من عبد الله الحسينى، وكيل الإدارة، ومحمد عبد المالك، مدير التعليم الإعدادى، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ورحاب صبرى، رئيس قسم المشاركة المجتمعية، ومنى منيسى، مديرة المدرسة، وأحمد عطية، رئيس مجلس أمناء المدرسة، ووفاء عبد العال، مسئول المشاركة المجتمعية بالمدرسة.