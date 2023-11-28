إيقاف بناء مخالف والتحفظ على معدات تشوين فى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف ، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزه أول، بوقف تنفيذ أعمال تكسير حوائط وتشوين بالدور العاشر 1 شارع مصطفى كامل، وتم التحفظ على موتور ونش ،كما تم فك شدة خشبية للسملات بعزبة محسن ،وكذلك إيقاف أعمال تشوين ونزول ردم 5 عمارات المستقبل شارع بن سلامةوالتحفظ على موتور ونش ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .