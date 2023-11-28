اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:42 م
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إنقاذ 41 عاملا هنديا بعد 17 يوما داخل نفق منهار فى ولاية أوتار

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:43 م
إنقاذ 41 عاملا هنديا بعد 17 يوما داخل نفق منهار فى ولاية أوتار إنقاذ العمال في الهند
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة " برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر رسمية هندية، إنه تم إنقاذ العمال الهنود الـ41 العالقين في نفق منهار منذ 17 يوما.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال الهندية بوشكار سينج دامي، اليوم الثلاثاء، إنه تم إدخال أنابيب تصل إلى عمق 52 مترا من خلال الأنقاض في نفق سيلكيارا، وذلك في إطار تواصل الجهود لإنقاذ 41 عاملا عالقين هناك منذ 17 يوما.

وحوصر العمال بسبب انهيار أجزاء من نفق سيلكيارا-داندالجاون قيد الإنشاء على طريق براهمخال-يامونوتري السريع عقب انهيار أرضي في 12 نوفمبر الجاري.

إنقاذ عمال الهند
إنقاذ عمال الهند

 

 

 

 







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