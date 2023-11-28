إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الإقليمي بلبيس - العاشر من رمضان تجاه العاشر من رمضان بطريق الخدمات، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الإقليمي بلبيس - العاشر من رمضان تجاه العاشر من رمضان بطريق الخدمات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.