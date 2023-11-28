اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:43 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:20 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص فى حادث مرورى بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 






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