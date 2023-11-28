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إسرائيل تعلن مقتل 3 من جنودها يوم 7 أكتوبر واحتجاز جثامينهم لدى حماس

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:21 م
إسرائيل تعلن مقتل 3 من جنودها يوم 7 أكتوبر واحتجاز جثامينهم لدى حماس الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن إسرائيل أعلنت مقتل 3 من جنودها يوم 7 أكتوبر، وأن جثامينهم محتجزة لدى حركة حماس في غزة.

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها أمس الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الخامس، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 







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