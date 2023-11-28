إحباط محاولة راكب تهريب عملة فى مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مالك مركز تجميل وزوجته - مقيمان بمحافظة القليوبية) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملة محلية " مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.. وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.
إحباط محاولة راكب تهريب عملة فى مطار القاهرةالثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:45 م
مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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