اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 04:04 م
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إحباط محاولة راكب تهريب عملة فى مطار القاهرة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:45 م
إحباط محاولة راكب تهريب عملة فى مطار القاهرة مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مالك مركز تجميل وزوجته - مقيمان بمحافظة القليوبية) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملة محلية " مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.. وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.






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