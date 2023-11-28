أهالى الامتداد العمرانى برأس البر يشكون تلف محول الكهرباء.. ورئيس المدينة يرد

تعددت شكوى سكان منطقة الجمعيات بالامتداد العمرانى وشارع النخيل برأس البر من تكرار انقطاع التيار الكهربائى لأنها من المناطق غير المخدومة بالكهرباء رغم تسديد كافة المستحقات المالية الخاصة بالمرافق.

وأكد الأهالى، أن كابل الكهرباء المغذى للمنطقة خلف مسجد النخيل تعرض للاشتعال وانقطعت الكهرباء عن المنطقة بالكامل منذ يومين خاصة أن الكابل ضعيف ولا يمكنه تحمل الأحمال مع زيادة الكتلة السكنية.

وطالب الأهالى بسرعة تركيب محول كهربائى وتوصيل كابلات لخدمة سكان المنطقة، وتشغيل العدادات المؤقتة.

من جانبه، أكد وليد الشهاوى، رئيس مدينة رأس البر، أن محافظ دمياط بحثت إنهاء هذه المشكلة، وتمت مخاطبة وزير الكهرباء بهذا الشأن، وجارٍ إنهاء الأزمة قريبًا.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهزت عددا من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر.

وتم عرض الموقف الحالى للمنطقة وكذلك موقف المرافق بها، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة وستتم من خلال قطاع الكهرباء.

وجهت "المحافظ" بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المخطط، ما يتناسب مع طبيعة المنطقة والرؤى المستقبلية لها مع ضرورة وضع تلك الدراسات بناءً على معاينة الوضع على أرض الواقع، مؤكدة ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.