أمين مساعد مستقبل وطن بالمنوفية: ندعم الرئيس السيسى لأنه حقق طفرة بالصناعة

المنوفية - محمد فتحى

قال النائب أحمد الخشن أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، وعضو مجلس النواب، إننا سندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، لأنه حقق طفرة كبيرة فى الصناعة وإنشاء تطوير المدن الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، والذى نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور نواب حزب مستقبل وطن عن محافظة المنوفية، والنائب سيد نصر أمين شئون العمال والفلاحين، النائب فخرى طايل أمين شئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل الوطن، ياسر ريان، تامر عبد الحميد، النائب أحمد الخشن أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنوفية، النائب أحمد أبو زيد آمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية.

وأكد عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حفظ أمن الدولة عن طريق تسليح الجيش المصرى بأحدث الأسلحة فى العالم لحماية أمن الوطن.

وطالب عضو مجلس النواب، أهالى محافظة المنوفية، بالخروج أيام 10، 11، 12 القادمين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.