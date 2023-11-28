اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 04:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أفريكسم بنك: 43.7مليار دولار قيمة الصفقات التجارية الموقعة خلال معرض التجارة البينية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:14 م
أفريكسم بنك: 43.7مليار دولار قيمة الصفقات التجارية الموقعة خلال معرض التجارة البينية أفريكسم بنك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" كانايو اوانى، إن معرض التجارة البينية الأفريقية المقيم الذى أقيم بالقاهرة خلال نوفمبر الجارى تجاوز ما كان يستهدفه من حيث الصفقات التجارية والاستثمارية البينية الأفريقية بقيمة 43.7 مليار دولار، فى حين كان المستهدف المعلن قبل الانعقاد هو 43 مليار دولار. 
 
وجاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، عبر منصة زووم، حول النتائج المنبثقة عن المعرض الذي اقيم تحت عنوان (الربط بين الأسواق الإفريقية). 
 
وأضافت نائب رئيس البنك أن المعرض شهد مشاركة 28 ألفًا و282 شخصًا و1939 عارضًا و130 دولة و45 دولة إفريقية من بينها 42 دولة بأجنحة داخل المعرض، كما شاركت 16 دولة غير إفريقية في فعاليات المعرض.
 
وكان رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في (أفريكسم بنك) أيمن الزغبي قد أكد -في تصريحات سابقة- أن مصر حققت المستهدف لها من الصفقات الاستثمارية والتجارية، والتي كان قد قدرها البنك ليستحوذ عليها المستثمرون المصريون قبل انعقاد معرض التجارة البينية الأفريقية الثالث بالقاهرة IATF2023 بقيمة تصل تقريبا لـ12 مليار دولار، سواء كانت اتفاقيات وصفقات تجارية موقعة أم فرص تمويلية تبرم لاحقًا. 
 
وأضاف أن البنك وقع تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار لعدد من الشركات المصرية هي (مجموعة حسن علام - شركة سامكريت - المقاولون العرب - أوراسكوم للإنشاءات - السويدي)، ومن ضمنها اتفاق لإنشاء طريق في دولة الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن المعرض يستهدف جانبين؛ الأول هو إبرام الاتفاقيات، والثاني هو التفاوض حول اتفاقيات بصورة مبدئية لتنفيذها لاحقًا. 
 
وأضاف أن هناك تفاهمات جرت مع شركات مصرية بشأن مشروعات إنشائية مختلفة في الدول الإفريقية تتمثل في الطرق والسدود والمناطق الصناعية ومحطات المياه وذلك خلال انعقاد المعرض، مشيرا إلى أن محفظة تعاون البنك مع مصر منذ بدء عملياته معها بلغت 28 مليار دولار.






أفريكسم بنك

البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد

معرض التجارة البينية الأفريقية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة