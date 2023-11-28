أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وآسيك للتعدين-اسكوم، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعربية للمحابس، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وأوراسكوم للتنمية مصر، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وكونتكت المالية القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.

البورصة تخسر 34 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.46%، والعرب على 8.09%، واستحوذت المؤسسات على 26.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 56.9 مليون جنيه، 100.6 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.8 مليون جنيه، 137.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 25121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 10695 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5864 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1513 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 36.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 51.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.46%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 12.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 233.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.02%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 41.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.85%.

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 20.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 4.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.