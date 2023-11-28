أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-11-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وآسيك للتعدين-اسكوم، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعربية للمحابس، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وأوراسكوم للتنمية مصر، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وكونتكت المالية القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.

البورصة تخسر 34 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.46%، والعرب على 8.09%، واستحوذت المؤسسات على 26.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 56.9 مليون جنيه، 100.6 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.8 مليون جنيه، 137.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 25121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 10695 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5864 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1513 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركتي الشمس للإسكان والتعمير، والمصرية لنظم التعليم والحديثة عدد 232.5 ألف سهم، 7 ملايين سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والعربية للصناعات الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 17.3 ألف سهم، 250 ألف سهم، 14.9 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.8 مليون سهم، 46 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 12 ألف سهم، 100 ألف سهم، 3.7 مليون سهم، 2 مليون سهم، 15 ألف سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 3590 سهم، 3 آلاف سهم، 4.7 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، عدد 380.4 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، بيع المساهم علاء الدين أحمد فتوح فرحات عدد 416.3 ألف سهم بسعر 30.717 جنيه بقيمة إجمالية 12.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.13% إلى 4.35%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة بي أي جي للتجارة، بيع المساهم عمرو عبد الفتاح حسن طه أبو النجا عدد 100 ألف سهم بسعر 0.252 جنيه بقيمة إجمالية 252 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.11% إلى 4.81%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية.

أسكوم

أوضحت شركة آسيك للتعدين-أسكوم، أن بيع شركة APM Investment Holdings BVI، المملوكة بنسبة 100% لشركة أسكوم، حصتها البالغة حوالي 35% من مشروع كرمك" للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في أثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp الكندية، بأن القيمة الحالية لصافي التدفقات المتوقعة لمشروع كرمك بعد بدء إنتاجه في الربع الأخير من عام 2026، وقيمة سوقية مبنية على مضاعف احتياطي الذهب المثبوت والمقدر لمشروع كرمك تعادل حوالي 100 دولار/أونصة، وهو مضاعف مرتفع بالمقارنة بالشركات الشبيهة المتداولة في الأسواق العالمية.

العربية لحليج الأقطان

قالت الشركة العربية لحليج الأقطان، إنه تم اسناد لشركة اودن للاستشارات المالية، بغرض إعداد دراسة مبدئية لإعادة هيكلة الشركة، على أن يتم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.

ايجيترانس

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الحصول على عقد الخدمات اللوجستية لمشروع مزرعة الرياح EGYPT AMUMENT وذلك بالتعاون مع شركتي KPI GOBAL LOGISTICS LTD, WE HONGKONG) GLOBAL LOGISTICS LIMITED بقيمة إجمالية 124 مليون جنيه.