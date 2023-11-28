أجواء شتوية بالإسكندرية.. سحب كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، طقسا شتويا مائلا للبرودة، مع انخفاض في درجات الحرارة وسحب تغطي سماء عروس البحر المتوسط، ونشاط لحركة الرياح .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الثلاثاء انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية ،ودرجة الحرارة في الاسكندرية العظمي 22 والصغري 14 درجة .

كانت محافظة الاسكندرية ،شهدت أمس هطول أمطار متفاوتة الشدة، خفيفة إلى متوسطة غزيرة أحيانا، مع ارتفاع موج البحر وخروجه على طريق كورنيش ، وذلك فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من نوة " باقى المكنسة" التى تودع الإسكندرية .