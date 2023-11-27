3 مستشفيات بسوهاج تبدأ استخراج الشهادات الصحية للراغبين فى أداء الحج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، البدء فى استقبال المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم وحصولهم على الشهادات الطبية اللازمة والمقررة لهم ضمن ضوابط تأدية فريضة الحج صرح بذلك الدكتور احمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.