3 مستشفيات بسوهاج تبدأ استخراج الشهادات الصحية للراغبين فى أداء الحج

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، البدء فى استقبال المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم وحصولهم على الشهادات الطبية اللازمة والمقررة لهم ضمن ضوابط تأدية فريضة الحج صرح بذلك الدكتور احمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
وأوضحت أن هناك ثلاث مستشفيات مخصصة لفحص الراغبين تأدية فريضة الحج وهى سوهاج العام وطهطا العام وجرجا العام مضيفة أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الراغبين بعيادة مسائية بكل مستشفى تعمل من الساعة 2 ظهرا حتى 8 مساء للكشف على المواطنين الراغبين فى السفر للحج ويتواجد بها طبيب استشارى أو أخصائى ويتم توقيع الكشف الطبى طبقا لنموذج وزارة الصحة المعد خصيصا لهذا الشأن بعد دفع الرسوم المقررة.
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