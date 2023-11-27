اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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3 فرنسيين على قائمة الرهائن الذين سيُفرج عنهم اليوم من غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 09:10 م
3 فرنسيين على قائمة الرهائن الذين سيُفرج عنهم اليوم من غزة غزة
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن ثلاثة قُصر فرنسيين إسرائيليين مدرج أسماؤهم على قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مساء اليوم /الإثنين/ ضمن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وكانت عائلات "إيتان" (12 عاما)، و"سحر" (16 عاما)، و"إيريز" (12 عاما)، قد أكدوا لوسائل إعلام فرنسية أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بأسماء أبنائهم مدرجين على قائمة الرهائن الاحدى عشر الذين ستفرج عنهم حماس.

وقالت جوسلين جولدابر، جدة الفتى "إيتان" البالغ من العمر 12 عاما، لوسائل اعلام فرنسية "لم تعد هذه شائعات، فقد تم إرسال قائمة مدرج عليها الأسماء (الموجودة حاليا في إسرائيل) تتجه نحو الحدود".







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