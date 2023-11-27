15 معلومة عن مستشفى قلين التخصصى بكفر الشيخ بتكلفة 141 مليون جنيه.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، إنشاء 6 مستشفيات ومركز للأورام، ومن بين المستشفيات، تم إنشاء مستشفى قلين التخصصي، ونتعرف على ما يضمه المستشفى من إمكانيات وأجهزة طبية × 15 معلومة.

1- يقع مستشفى قلين التخصصى على الطريق العمومى بقلين.

2- مستشفى قلين يتبع المجالس الطبية المتخصصة.

3- إنشاء مستشفى قلين التخصصى بكفر الشيخ، وافتتاحه فى ديسمبر 2018

4- بلغت تكلفة إنشاء المستشفى 141 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى.

5- يتكون المستشفى من جزئين، لكل منهما يضم دور أرضى، وأول علوى، وثان علوى.

6- جزءين، الجزء (أ) الدور الأرضى عبارة عن قسم الأشعة، مخازن الأدوية، ومحطة الغازات، المشرحة.

7- الدور الأول علوى بالجزء"أ" عبارة عن الغسيل الكلوى ويتكون من 34 وحدة، و10 أسرة (9 إقامة، 1 عزل) وبنك الدم.

8- والدور الثانى علوى بالجزء "أ: مكون من إقامة للمرضى و61 سريرًا (57 إقامة، 4 عزل).

9- الدور الأرضي"ب" عبارة عن قسم الطوارئ 19 سريرًا (6 إنعاش، 6 فرز، 6 ملاحظة سيدات، 3 ملاحظة رجال، 3 فحص، 1 عزل)، المطبخ، المغسلة.

10- الدور الأول علوي" ب" مكون من العناية المركزة للأطفال 16 سريرا (15 سريرًا، 1 عزل)، حضانات الأطفال 12 سريرًا، نساء وتوليد بعد الولادة 3 أسرة، إقامة للمرضى 16 سريرًا (15 إقامة، 1 عزل).

11- والدور الثانى علوى مكون من العناية المركزة 9 أسرة (8 أسرة، 1 عزل)، غرف عمليات (4 غرف عمليات رئيسية، غرفة عمليات قيصرية، 2 سرير انتظار ما قبل العمليات)، وغرفة إفاقة 7 أسرة وأن إجمالى عدد الأسرة 127 سريرا، والجزء (ب).

12- تمت الموافقة على إدراج مستشفى قلين التخصصى على منظومة قوائم انتظار فى تخصص تغيير المفاصل.

13- افتتاح العناية المتوسطة الجديدة بسعة 4 أسرة، المجهزة والمزودة بكافة الاجهزة اللازمة بهدف تطوير جودة الأداء.

14- حصلت مستشفى قلين التخصصى على المركز الأول على مستوى مستشفيات محافظة كفر الشيخ، خلال مرور فريق من وزارة الصحة.

15- تجرى كافة العمليات فى المستشفى ومنها العمليات الدقيقة.

اجراء احدى العمليات بالمستشفى



احدى صالات المستشفى



احدى طرقات المستشفى_1



افتتاح العناية المتوسطه الجديدة بسعة ٤ أسرة



جانب من صالة الاستقبال



غرفة عمليات تغيير المفاصل



مستشفى قلين التخصصي