اليوم السابع
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15 معلومة عن مستشفى قلين التخصصى بكفر الشيخ بتكلفة 141 مليون جنيه.. صور

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 06:00 ص
15 معلومة عن مستشفى قلين التخصصى بكفر الشيخ بتكلفة 141 مليون جنيه.. صور مستشفى قلين المركزى
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت محافظة كفر الشيخ، إنشاء 6 مستشفيات ومركز للأورام، ومن بين المستشفيات، تم إنشاء مستشفى قلين التخصصي، ونتعرف على ما يضمه المستشفى من إمكانيات وأجهزة طبية × 15 معلومة.

1- يقع مستشفى قلين التخصصى على الطريق العمومى بقلين.
2- مستشفى قلين يتبع المجالس الطبية المتخصصة.
3- إنشاء مستشفى قلين التخصصى بكفر الشيخ، وافتتاحه فى ديسمبر 2018
4- بلغت تكلفة إنشاء المستشفى 141 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى.
5- يتكون المستشفى من جزئين، لكل منهما يضم دور أرضى، وأول علوى، وثان علوى.
6- جزءين، الجزء (أ) الدور الأرضى عبارة عن قسم الأشعة، مخازن الأدوية، ومحطة الغازات، المشرحة.
7- الدور الأول علوى بالجزء"أ" عبارة عن الغسيل الكلوى ويتكون من 34 وحدة، و10 أسرة (9 إقامة، 1 عزل) وبنك الدم.
8- والدور الثانى علوى بالجزء "أ: مكون من إقامة للمرضى و61 سريرًا (57 إقامة، 4 عزل).
9- الدور الأرضي"ب" عبارة عن قسم الطوارئ 19 سريرًا (6 إنعاش، 6 فرز، 6 ملاحظة سيدات، 3 ملاحظة رجال، 3 فحص، 1 عزل)، المطبخ، المغسلة.
10- الدور الأول علوي" ب" مكون من العناية المركزة للأطفال 16 سريرا (15 سريرًا، 1 عزل)، حضانات الأطفال 12 سريرًا، نساء وتوليد بعد الولادة 3 أسرة، إقامة للمرضى 16 سريرًا (15 إقامة، 1 عزل).
11- والدور الثانى علوى مكون من العناية المركزة 9 أسرة (8 أسرة، 1 عزل)، غرف عمليات (4 غرف عمليات رئيسية، غرفة عمليات قيصرية، 2 سرير انتظار ما قبل العمليات)، وغرفة إفاقة 7 أسرة وأن إجمالى عدد الأسرة 127 سريرا، والجزء (ب).
 12- تمت الموافقة على إدراج مستشفى قلين التخصصى على منظومة قوائم انتظار فى تخصص تغيير المفاصل.
13- افتتاح العناية المتوسطة الجديدة بسعة 4 أسرة، المجهزة والمزودة بكافة الاجهزة اللازمة بهدف تطوير جودة الأداء.
14- حصلت مستشفى قلين التخصصى على المركز الأول على مستوى مستشفيات محافظة كفر الشيخ، خلال مرور فريق من وزارة الصحة.
15- تجرى كافة العمليات فى المستشفى ومنها العمليات الدقيقة.
 
اجراء احدى العمليات بالمستشفى
اجراء احدى العمليات بالمستشفى

 

احدى صالات المستشفى
احدى صالات المستشفى

 

احدى طرقات المستشفى_1
احدى طرقات المستشفى_1

 

افتتاح العناية المتوسطه الجديدة بسعة ٤ أسرة
افتتاح العناية المتوسطه الجديدة بسعة ٤ أسرة

 

جانب من صالة الاستقبال
جانب من صالة الاستقبال

 

غرفة عمليات تغيير المفاصل
غرفة عمليات تغيير المفاصل

 

مستشفى قلين التخصصي
مستشفى قلين التخصصي

 

واجهة مستشفى قلين التخصصي
واجهة مستشفى قلين التخصصي

 







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