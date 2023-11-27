اليوم السابع
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وكيل زراعة المنوفية يتابع تنفيذ تعليمات الخريطة الصنفية لزيادة إنتاجية القمح

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:58 ص
وكيل زراعة المنوفية يتابع تنفيذ تعليمات الخريطة الصنفية لزيادة إنتاجية القمح جولة وكيل زراعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد منصور مبارك مدير عام إدارة التعاون الزراعي، جولة على مركزي شبين الكوم -منوف، وذلك لمتابعة تنفيذ التعليمات طبقا للخريطة الصنفية لزيادة الإنتاجية من محصول القمح بمعدل (2 - 2.5) إردب للفدان، بناء علي تعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضرورة تحقيق المستهدف من القمح واستخدام تقاوي طبقا للخريطة الصنفية ومتابعة ذلك بالنزول إلي حقول المزارعين علي الطبيعة.
 
وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن المبلغ 1600 للأردب هو سعر استرشادي ضمان للمزارع لا يقل عنه ويخضع السعر لسعر السوق وقت الحصاد، حيث تم عقد اجتماع بالإدارة الزراعية بمنوف بهذا الخصوص في حضور المهندس جمعه صقر مدير الإدارة الزراعية بمنوف، ومدير إدارة التعاون بمنوف، وتمت مقابلة بعض المزارعين في الحقول لتوضيح المعلومات لهم وحثهم علي الزراعة  طبقا للخريطة الصنفية وضرورة الالتزام بتحقيق المستهدف لكل مركز من محصول القمح.






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