وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الاستحقاق الدستوري مع اتحاد الطلاب

ناقش محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مع المهندس محمد عبداللطيف الصواف، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة كفرالشيخ، سبل التعاون بين المديرية وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إضافة لمناقشة الأعمال الجارية في إنشاء عدد من المدارس بعدد من قرى ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أمين إبراهيم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية والمهندس وفائي الشناوي مدير إدارة المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك تعاونا كبيرا بين المديرية وفرع الهيئة في المحافظة، لإنشاء المدارس الجديدة، لتقليل الكثافة في الفصول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء يسرى سالم، مساعد وزير التربية والتعليم الفنى لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

قال المهندس محمد الصواف، إنه سيتم تنفيذ خطة الهيئة بمحافظة كفرالشيخ، للتوسعة في إنشاء المدارس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر، التقى محمد عبدالله، الرائد العام، ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ببعض طلاب أعضاء مجلسي اتحاد طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية، ودار حوار بين الرائد العام والطلاب حول دورهم البارز والهام في الاستحقاق الدستوري، مع الزملاء بالمدارس وأولياء الأمور والأخوة في البيوت من منطلق كونهم قادة المستقبل والأكثر تأثيرا في اقرانهم، جاء ذلك بحضور دكتور علاء جودة وكيل المديرية ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وأمين الغفلول، الموجه العام، وحموده يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، وبعض قيادات الإدارات التعليمية.